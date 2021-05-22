В «Роскосмосе» спрогнозировали появление российского аналога SpaceX
Для появления в России частных космических предприятий, как американские компании SpaceX и Blue Origin, потребуется время. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко в ходе форума «Новое знание».
«Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется», - ответил Блошенко на вопрос о возможности появления в России отечественного аналога американской частной компании SpaceX или Blue Origin.
По словам представителя «Роскосмоса», корпорация создает дешевую инфраструктуру для частных компаний, где они смогут проводить испытания ракет и спутников.
«Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель», - цитирует РИА Новости Блошенко.
Он подчеркнул, что «Роскосмосу» необходимо быть полностью уверенным в частных компаниях на десятилетия вперёд или готовиться поглотить стартапы за счет приобретения их контрольных пакетов акций.
Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США в космосе.
«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.
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