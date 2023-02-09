«Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур, передает ТАСС.
Пуск ракеты состоялся с площадки номер 31. Сборку ракеты завершили на Байконуре 4 февраля, на корпус «Союза» нанесли изображение монумента «Родина-мать зовет!» в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, отмечает телеканал «360».
Космический корабль уже отделился от третьей ступени «Союза-2.1а». Ожидается, что стыковка «Прогресса» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции произойдет в 11:47 мск 11 февраля.
Грузовой корабль доставит на МКС более 2 500 кг грузов, в том числе топливо дозаправки, воду, оборудование и материалы для экспериментов, питание для российских космонавтов.
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