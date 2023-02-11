Контур корабля «Прогресс МС-21» изолировали после разгерметизации

После разгерметизации контура космического корабля «Прогресс МС-21» переходной люк удалось закрыть и изолировать корпус, сообщили в «Роскосмосе».

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«"Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС», — заявили в госкорпорации в комментарии РИА Новости.

Отмечается, что температура и давление на МКС остаются в норме, члены экипажа находятся в безопасности. Выясняются причины разгерметизации.

Ранее совет главных конструкторов «Роскосмоса» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года, сообщили в организации.



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Фото: roscosmos.ru
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