Стало известно, чем будет питаться «киноэкипаж» на МКС

Они будут принимать пищу из стандартного рациона питания космонавтов, а индивидуальных блюд для них не предусмотрено. Это связано с тем, что полет будет носить кратковременный характер, и займет 16 суток.

Актриса и режиссер уже прошли подготовку по обращению с питанием — как греть рационы и правильно принимать.

Как сообщалось, запуск корабля «Союз МС-19», на котором состоится первый полет к МКС актрисы и режиссера, планируется на 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Возвращение на Землю планируется на 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

