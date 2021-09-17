Стало известно, чем будет питаться «киноэкипаж» на МКС
Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые отправятся на МКС для съемки фильма, ожидает трехразовое питание, а также легкий перекус, сообщает РИА Новости.
Они будут принимать пищу из стандартного рациона питания космонавтов, а индивидуальных блюд для них не предусмотрено. Это связано с тем, что полет будет носить кратковременный характер, и займет 16 суток.
Актриса и режиссер уже прошли подготовку по обращению с питанием — как греть рационы и правильно принимать.
Как сообщалось, запуск корабля «Союз МС-19», на котором состоится первый полет к МКС актрисы и режиссера, планируется на 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Возвращение на Землю планируется на 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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