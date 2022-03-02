США будут перехватывать российские самолёты
Соединённые Штаты Америки готовы перехватывать российские самолёты в своём воздушном пространстве. Об этом объявлено в рамках запрета для полетов самолетов РФ в контексте санкций из-за событий на Украине.
Воздушное пространство США будет закрыто для воздушных судов из России с 21:00 по североамериканскому восточному времени 2 марта (5.00 мск 3 марта). Об этом говорится в сообщении департамента транспорта США.
Уточняется, что в случае перехвата самолетов РФ, их экипажи будут задерживаться.
Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыла Великобритания. 27 февраля Евросоюз одобрил аналогичную меру. Также воздушное пространство для самолетов РФ закрыла Канада.
В качестве ответной меры Россия закрыла воздушное пространство для 36 государств.
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