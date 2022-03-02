США будут перехватывать российские самолёты

Соединённые Штаты Америки готовы перехватывать российские самолёты в своём воздушном пространстве. Об этом объявлено в рамках запрета для полетов самолетов РФ в контексте санкций из-за событий на Украине.

Воздушное пространство США будет закрыто для воздушных судов из России с 21:00 по североамериканскому восточному времени 2 марта (5.00 мск 3 марта). Об этом говорится в сообщении департамента транспорта США.