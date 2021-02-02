SpaceX заявила о планах отправить четырех туристов на орбиту до конца года

Кандидаты в члены экипажа должны сделать пожертвование для детской онкологической больницы, спонсором которой является предстоящий полет. Имена космических туристов станут известны в течение месяца.

Илон Маск, признанный в начале января самым богатым человеком в мире, решил распродать свое имущества ради строительства города на Марсе, сообщает издание Business Insider.

Основатель компаний SpaceX и Tesla, идет на этот шаг, понимая, как много средств потребуется для заселения Марса.

