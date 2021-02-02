SpaceX заявила о планах отправить четырех туристов на орбиту до конца года
Компания SpaceX планирует до конца 2021 года осуществить коммерческую миссию в космос, сообщает РИА Новости.
В настоящее время объявлен набор желающих принять участие в миссии Inspiration4. Командиром первого туристического экипажа будет 34-летний основатель компании Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он оплатит места трех других астронавтов в экипаже. Полет на низкую околоземную орбиту продлится несколько дней.
Кандидаты в члены экипажа должны сделать пожертвование для детской онкологической больницы, спонсором которой является предстоящий полет. Имена космических туристов станут известны в течение месяца.
Илон Маск, признанный в начале января самым богатым человеком в мире, решил распродать свое имущества ради строительства города на Марсе, сообщает издание Business Insider.
Основатель компаний SpaceX и Tesla, идет на этот шаг, понимая, как много средств потребуется для заселения Марса.
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