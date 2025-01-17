SpaceX: Корабль Starship потерян во время тестового запуска

Представитель компании SpaceX заявила о потере космического корабля Starship, сообщает РИА Новости.

Маск: Starship сможет спасти жизнь от вымирания на Земле

Это произошло во время седьмого тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Во время выведения корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж».

Ранее президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о планах значительно увеличить число запусков космического корабля Starship во время президентства избранного лидера США Дональда Трампа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАКосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры