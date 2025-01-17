SpaceX: Корабль Starship потерян во время тестового запуска
17 января 202503:01
Представитель компании SpaceX заявила о потере космического корабля Starship, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время седьмого тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Во время выведения корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж».
Ранее президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о планах значительно увеличить число запусков космического корабля Starship во время президентства избранного лидера США Дональда Трампа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru