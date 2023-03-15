СМИ: российский Ил-78 перехватили у границ Эстонии

По данным телеканала, экипаж воздушного судна не связался с эстонской авиадиспетчерской службой, в результате истребители Великобритании и Германии взяли его на сопровождение.

Отмечается, что после этого истребители НАТО направили на перехват другого российского самолёта - Ан-148, также пролетавшего близ воздушного пространства Эстонии.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться в случае нарушения границы.

