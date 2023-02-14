Нидерландские истребители сопроводили три российских самолета на границе Польши

Нидерландские истребители F-35 сопроводили три военных самолета, принадлежащих России, на границе с Польшей. Об этом сообщает местное издание NL Times со ссылкой на министерство обороны.

Сообщается, что российские самолеты выполняли групповой полет. Два голландских F-35 их обнаружили, идентифицировали и сопроводили. Как утверждает минобороны Нидерландов, речь идет о российских самолетах Ил-20 и Су-27, которые направлялись из Калининграда в Польшу и находились на границе.

В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву

В январе нидерландские истребители F-35 начали первые тренировочные полеты в Польше, они проходят в рамках миссии НАТО.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 7 часов, ракетоносцы сопровождали истребители Су-30.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаИстребителиНидерланды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры