Нидерландские истребители сопроводили три российских самолета на границе Польши

Нидерландские истребители F-35 сопроводили три военных самолета, принадлежащих России, на границе с Польшей. Об этом сообщает местное издание NL Times со ссылкой на министерство обороны.

Сообщается, что российские самолеты выполняли групповой полет. Два голландских F-35 их обнаружили, идентифицировали и сопроводили. Как утверждает минобороны Нидерландов, речь идет о российских самолетах Ил-20 и Су-27, которые направлялись из Калининграда в Польшу и находились на границе.