СМИ: План «Ковёр» введен в аэропорту Казани
29 января 202503:02
План «Ковёр» ввели в аэропорту Казани, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло в 1:30 из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.
Воздушная гавань закрыта на вылет и прилет.
Ранее в Смоленской области ликвидировали БПЛА, который пытался атаковать ядерный объект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru