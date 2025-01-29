СМИ: План «Ковёр» введен в аэропорту Казани

План «Ковёр» ввели в аэропорту Казани, сообщает Telegram-канал Mash.

В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер»

Это произошло в 1:30 из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Воздушная гавань закрыта на вылет и прилет.

Ранее в Смоленской области ликвидировали БПЛА, который пытался атаковать ядерный объект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/airportkazan
ТЕГИ:АвиацияАэропортКазань

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