В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер»
В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер», сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, отмена рейсов на вылет и прилет в дагестанском авиахабе начала действовать несколько часов назад из-за угрозы атаки беспилотников в регионе.
Отмечается, что план «Ковер» также был введен во Владикавказе, Саратове, и Ульяновске. До этого, утром 31 декабря, также ввели ограничения на работу казанского аэропорта. В настоящий момент они сняты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе сбили два украинских дрона: над полигоном Шалхи и в Пригородном районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru