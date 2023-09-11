СМИ: «Луна-25» могла рухнуть из-за поломки измерителя ускорения
Российская станция «Луна-25» могла рухнуть из-за неисправности прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л», сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.
Этот прибор не проходил испытаний в космосе. «Биус-Л» определяет положение станции и помогает устанавливать скорость полета. Как отметил источник агентства, окончательное решение о причинах крушения вынесет аварийная комиссия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крушение станции «Луна-25» не помешает России реализовывать космическую программу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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