СМИ: «Луна-25» могла рухнуть из-за поломки измерителя ускорения

Российская станция «Луна-25» могла рухнуть из-за неисправности прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л», сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.

Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения станции «Луна-25»

Этот прибор не проходил испытаний в космосе. «Биус-Л» определяет положение станции и помогает устанавливать скорость полета. Как отметил источник агентства, окончательное решение о причинах крушения вынесет аварийная комиссия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крушение станции «Луна-25» не помешает России реализовывать космическую программу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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