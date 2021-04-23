Российский истребитель сопроводил стратегический самолет-разведчик США над Тихим океаном

Истребитель МиГ-31 совершил вылет для сопровождения самолета-разведчика США над Тихим океаном. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

Российский истребитель сопроводил самолет ВВС США над Тихим океаном

На данный момент известно, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближались к границе РФ. По данным пресс-службы, это был стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Для недопущения нарушения государственной границы в воздух из дежурного состава был поднят истребитель МиГ-31.

Российский истребитель сопроводил иностранный самолет и после вернулся на базу.

Ранее разведывательный американский беспилотник стратегического назначения Global Hawk был замечен у границ Крыма.

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ФОТО: Андрей Зинчук
ТЕГИ:СШАИстребительРазведка
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