Российский истребитель сопроводил самолет ВВС США над Тихим океаном
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил (ВВС) США над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
По данным ведомства, истребитель поднялся в воздух для опознавания воздушной цели, приближающейся к российской границе. Экипаж идентифицировал объект как американский стратегический самолет-разведчик.
Российское воздушное судно совершило полет в соответствии с международными нормами, нарушения границы допущено не было.
Ранее на этой неделе российский МиГ-31 сопроводил самолет норвежских ВВС над Баренцевым морем.
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