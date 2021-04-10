Российский истребитель сопроводил самолет ВВС США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил (ВВС) США над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолёт-разведчик

По данным ведомства, истребитель поднялся в воздух для опознавания воздушной цели, приближающейся к российской границе. Экипаж идентифицировал объект как американский стратегический самолет-разведчик.

Российское воздушное судно совершило полет в соответствии с международными нормами, нарушения границы допущено не было.

Ранее на этой неделе российский МиГ-31 сопроводил самолет норвежских ВВС над Баренцевым морем.

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ФОТО: Андрей Зинчук
ТЕГИ:СамолетВВС СШАИстребитель
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