Российские космонавты впервые в 2024 году вышли в открытый космос
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб впервые в 2024 году вышли в открытый космос. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
В сообщении госкорпорации говорится, что главная задача космонавтов — установить научную аппаратуру «Кварц» и «ТКК-КМ» на модуле «Поиск».
Кроме того, Кононенко и Чубу предстоит полностью раскрыть на «Науке» вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА».
«Космонавты также возьмут пробы-мазки с поверхности модуля «Наука» для исследования возможности развития микродеструкции элементов конструкции российских модулей МКС под влиянием составляющих собственной внешней атмосферы», - указали в «Роскосмосе».
Ранее в NASA заявили, что ученые обнаружили в космосе устойчивую к земным лекарствам бактерию, которая, вероятно, сформировалась из микроорганизмов, которые космонавты возили на МКС за всё время существования станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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