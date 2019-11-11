Раскрывший масштабы воровства на «Восточном» Путин спровоцирует новые посадки

Президент России Владимир Путин рассказал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», многомиллионные кражи не останавливаются. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, пишет РИА Новости.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя это заявление в эфире НСН, отметил, что выступление президента спровоцирует новую волну посадок по коррупционным делам в России.

«В целом на сегодняшний момент то наглое и дерзкое воровство, которое было раньше, с большим трудом остановлено. Но продолжают воровать в принципе везде. Существуют еще те схемы, которые правоохранители либо не до конца раскрыли, либо не хотели раскрыть. Ведь имеются огромные лоббистские силы вокруг этого проекта. Очень не просто добиться полной прозрачности, хоть для этого и делается очень многое в том же "Роскосмосе". Комаров (экс-глава "Роскосмоса" - прим. НСН) не справился, потому что столкнулся с глухой стеной – настолько там была создана сильная система воровства. Рогозин (действующий глава "Роскосмоса" - прим. НСН) за свои 1,5 года работы по чуть-чуть расковырял – идет огромное количество уголовных дел в этой системе.