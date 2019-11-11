Раскрывший масштабы воровства на «Восточном» Путин спровоцирует новые посадки
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН заявил, что только ужесточение уголовной ответственности позволит достроить космодром «Восточный» с наименьшими потерями.
Президент России Владимир Путин рассказал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», многомиллионные кражи не останавливаются. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, пишет РИА Новости.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя это заявление в эфире НСН, отметил, что выступление президента спровоцирует новую волну посадок по коррупционным делам в России.
«В целом на сегодняшний момент то наглое и дерзкое воровство, которое было раньше, с большим трудом остановлено. Но продолжают воровать в принципе везде. Существуют еще те схемы, которые правоохранители либо не до конца раскрыли, либо не хотели раскрыть. Ведь имеются огромные лоббистские силы вокруг этого проекта. Очень не просто добиться полной прозрачности, хоть для этого и делается очень многое в том же "Роскосмосе". Комаров (экс-глава "Роскосмоса" - прим. НСН) не справился, потому что столкнулся с глухой стеной – настолько там была создана сильная система воровства. Рогозин (действующий глава "Роскосмоса" - прим. НСН) за свои 1,5 года работы по чуть-чуть расковырял – идет огромное количество уголовных дел в этой системе.
"Но в сам проект "Восточного" закладывались такие коррупционные схемы, которые решить за 1,5 года не возможно"
Даже уровень наших правоохранителей зачастую ниже, чем уровень тех, кто писал и рисовал эти схемы. Сейчас после выступления президента, я думаю, будут новые посадки», - высказал мнение собеседник НСН.
По словам Кабанова у российского правительства есть только один вариант борьбы с коррупцией – это ужесточение уголовной ответственности.
«Рогозин уже выступал с инициативой, что хищение средств в оборонной сфере необходимо приравнять к измене государству. И я убежден, что на сегодняшней момент только ужесточение уголовной ответственности за коррупционные проявления, особенно в сфере хищения бюджетных средств, способны переломить ситуацию. Поскольку это тяжкие последствия, то и ответственность должна быть от 10 до 25 лет без права условно-досрочного освобождения и амнистии в случае непогашения ущерба. Получил 25 лет, хочешь выйти через 10 лет под амнистию, значит переводи деньги. А правительство против этого», - сказал глава Национального антикоррупционного комитета.
Он также отметил, что 20 статья Конвенции ООН против коррупции «Незаконное обогащение» в России «реализована и работает», но «в соответствии с нашим законодательством», что отличается от европейских и американских подходов.
«У нас есть изъятие незаконных предметов обогащения, но при усилении уголовной ответственности будет больше толку, чем от этой статьи», - заключил Кирилл Кабанов.
Напомним, космодром «Восточный» является первым гражданским космодромом в РФ, который несет функцию подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Строительство начато в 2012 году в Амурской области, площадь составляет 700 квадратных километров. В 2019 году было завершено возведение первой очереди – площадки 1С – стартового комплекса для ракет «Союз» легкого и среднего классов. Совершено пять пусков. Также ведется строительство второй и третьей очередей – стартовые комплексы для ракет «Ангара» (запуск по планам в 2023 году), носителя «Иртыш» и сверхтяжелой ракеты (в 2028 году). Стоимость проекта по оценкам специалистом составляет порядка 300 млрд рублей.
Первый пуск ожидался в 2015 году, но был перенесен на весну 2016 года. Строительство объекта сопровождалось многочисленными скандалами, снятием с должности топ-менеджеров. По фактам хищений при строительстве космодрома были возбуждены десятки уголовных дел в разных регионах страны.
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