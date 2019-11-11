На космодроме «Восточный» украден каждый десятый рубль

Масштабы бедствия обрисовал пресс-секретарь президента: при строительстве космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд при том, что всего на строительство был выделен 91 млрд рублей, - сказал Дмитрий Песков. По его словам, было возбуждено 128 уголовных дел, которые затем были объединены в 32 дела. Из них Следственный комитет выделил 21 уголовное дело и передал в суд. По ним осуждено 18 человек. Дополнительно восемь дел вело МВД. Всего осуждено 32 человека. Еще пять дел остаются в работе у СК. По словам Пескова, президенту был сделан комплексный доклад по «Восточному».

И на основании этого доклада на совещании с членами правительства Владимир Путин высказал свое возмущение воровством на стройплощадке.

«Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует».

Глава государства выразил надежду, что в сфере диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе «все будет выстроено должным образом». «Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и контрольное управление президента», - сказал Путин.

Создатель «Истории государства российского» Николай Михайлович Карамзин лет эдак триста назад в заметке «О древней и новой России» писал: «Везде грабят, и кто наказан? Указывают пальцем на грабителей – и дают им чины, ленты. В два или три года наживают по нескольку сот тысяч! Иногда видим, что государь, вопреки своей кротости, бывает расположен и к строгим мерам: он выгнал из службы двух или трех сенаторов и несколько других чиновников, оглашенных мздоимцами; но сии малочисленные примеры ответствуют ли бесчисленности нынешних мздоимцев?»

А по легенде однажды уместил аттестацию положения дел в России в одно-единственное слово: «Воруют!»

Что изменилось с тех пор? А ничего…

