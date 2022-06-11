Рогозин допустил существование во Вселенной более разумной жизни

Он отметил, что человечество пока не способно заглянуть за границу обозримого космического пространства, за пределами которого могут быть развитые цивилизации. Рогозин назвал себя сторонником мнения о том, что «может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной».

По его словам, Рогозину также известны свидетельства советских пилотов о неопознанных летающих объектах (НЛО).

«Есть ли иная жизнь, кроме нашей, и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие. Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — приводит цитату главы Роскосмоса Lenta.ru.

Рогозин также заявил, что ученые Российской академии наук (РАН) давно изучают явления НЛО.

