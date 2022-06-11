Рогозин допустил существование во Вселенной более разумной жизни

Во Вселенной может жизнь, причем, более технологически развитая, чем на Земле, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин РИА Новости.

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Он отметил, что человечество пока не способно заглянуть за границу обозримого космического пространства, за пределами которого могут быть развитые цивилизации. Рогозин назвал себя сторонником мнения о том, что «может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной».

По его словам, Рогозину также известны свидетельства советских пилотов о неопознанных летающих объектах (НЛО).

«Есть ли иная жизнь, кроме нашей, и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие. Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — приводит цитату главы Роскосмоса Lenta.ru.

Рогозин также заявил, что ученые Российской академии наук (РАН) давно изучают явления НЛО.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РАНКосмосНЛОРогозинДмитрий Рогозин
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