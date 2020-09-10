В «Сколково» рассказали об экологичной рекламе из космоса

В первой рекламе, которая будет показана всему миру из космоса, может быть использован логотип Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом сообщил резидент «Сколково», генеральный директор компании Avant Space Антон Оссовский.

По его словам, реклама направлена на то, чтобы подчеркнуть «экологичность и важность использования высоких технологий взамен традиционных».

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«Мы бы хотели в первую очередь запустить в небо название Фонда защиты дикой природы, которое весь мир оповестит о хрупкости окружающей среды», – сказал Оссовский в эфире «Радио 1».

Лазеры для космических аппаратов, способные транслировать рекламу из космоса, успешно прошли испытания в стратосфере. Первые аппараты планируется запустить в космос в 2022 году, затем будет создана спутниковая группировка, а рекламу компания обещает начать показывать с 2024 года.

Ранее в «Главкосмосе» сообщили, что Россия предлагает космическим туристам продлённую программу полёта на околоземную орбиту со сроком пребывания на Международной космической станции до месяца.

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Фото: roscosmos.ru
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