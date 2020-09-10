В «Сколково» рассказали об экологичной рекламе из космоса

В первой рекламе, которая будет показана всему миру из космоса, может быть использован логотип Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом сообщил резидент «Сколково», генеральный директор компании Avant Space Антон Оссовский.

По его словам, реклама направлена на то, чтобы подчеркнуть «экологичность и важность использования высоких технологий взамен традиционных».