Средняя зарплата в «Роскосмосе» упала в шесть раз за год

Средняя заработная плата в «Роскосмосе» за год упала с 396 тысяч рублей до 62 тысяч рублей.

Как следует из годового отчета госкорпорации по итогам 2019 года, средняя зарплата по сравнению с 2018 годом упала в шесть раз.

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Агентство РИА Новости отмечает, что учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по 60 предприятиям отрасли.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Дмитрий РогозинРоскосмос
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