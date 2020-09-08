Средняя зарплата в «Роскосмосе» упала в шесть раз за год

Средняя заработная плата в «Роскосмосе» за год упала с 396 тысяч рублей до 62 тысяч рублей.

Как следует из годового отчета госкорпорации по итогам 2019 года, средняя зарплата по сравнению с 2018 годом упала в шесть раз.