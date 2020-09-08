Средняя зарплата в «Роскосмосе» упала в шесть раз за год
8 сентября 202015:35
Святослав Павлов
Средняя заработная плата в «Роскосмосе» за год упала с 396 тысяч рублей до 62 тысяч рублей.
Как следует из годового отчета госкорпорации по итогам 2019 года, средняя зарплата по сравнению с 2018 годом упала в шесть раз.
Агентство РИА Новости отмечает, что учитывалась как средняя зарплата по госкорпорации, так и по 60 предприятиям отрасли.
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8 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru