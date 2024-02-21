Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны на 12 часов из-за неисправности самолета
Шесть рейсов авиакомпании Red Wings из России на Пхукет и обратно задерживаются почти на 12 часов. Причиной стала техническая неисправность самолета, сообщила авиакомпания.
Речь идет о рейсах, запланированных 21–23 февраля.
Пассажирам на время ожидания вылета предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание, сообщил авиаперевозчик.
В начале января рейс этой же авиакомпании из Москвы в Хамбантота (Шри-Ланка) задержали на 13 часов. В Red Wings объяснили это «обеспечением безопасности полета».
До введения санкций любую запчасть для обслуживания иностранного самолета можно было привезти в Россию меньше чем за сутки, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН. Теперь, по его словам, на это требуется время, из-за чего происходят задержки рейсов на один-два дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru