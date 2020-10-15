Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты

За 10-12 минут ракета сможет достичь цели на расстоянии 1600 километров,

Ранее китайские СМИ назвали российские сверхзвуковые ракеты «Авангард» шедевром российской армии, которые ставят США «в безвыходное положение». По данным китайских изданий, американская ПРО не сможет перехватить российские маневрирующие боеголовки.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности об «Авангарде».

«Речь идет о планирующем и маневрирующем на траектории боевом блоке «Авангард». Этот комплекс уже создан. Ракета может нести до четырех таких комплексов. Боевая часть имеет гиперскорость полета порядка 20 махов. И на такой скорости боевой блок осуществляет маневр, изменение траектории, что практически исключает возможность его поражения существующими, да и перспективными средствами ПРО. Действительно, такого оружия сейчас нет больше ни у кого в мире», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что любое маневрирование, даже ограниченное по высоте и скорости, практически делает перехват невозможным.

Ранее Сивков предположил, какие условия предложит президент США Дональд Трамп для заключения договора СНВ-3 с Россией по по ядерному оружию, сообщают Аргументы недели.



