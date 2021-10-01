Ракета для полета «киноэкипажа» доставлена на стартовый стол «Байконура»

Российскую ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» начали транспортировать на стартовую площадку космодрома «Байконур», сообщает РИА Новости.

«Снимаю шляпу!» Иншаков об актрисе Пересильд, летящей на МКС

На ней 5 октября на Международную космическую станцию отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Скорость движения тепловоза с ракетой — не более 5 км/в час. Все операции по установке ракеты планируется завершить к 8 часам утра мск, после чего начнется предстартовая подготовка.

Пуск планируется на 11:55 мск 5 октября.

Как сообщалось, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые отправятся на МКС для съемки фильма, ожидает трехразовое питание, а также легкий перекус.

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