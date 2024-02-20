Путин исключил экс-главкома Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергея Суровикина. Также из списка удален руководитель Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, передает ТАСС.
Этим же указом глава государства назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина членами наблюдательного совета «Роскосмоса».
В октябре 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru