Генерал-полковника Афзалова назначили на должность главнокомандующего ВКС РФ
Генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
До этого Афзалов временно исполнял обязанности главкома ВКС РФ. На новом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина.
Ранее с сайта Миобороны России пропала страница с биографией генерала армии Сергея Суровикина, которая была размещена в разделе Воздушно-космических сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru