Генерал-полковника Афзалова назначили на должность главнокомандующего ВКС РФ

Генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Генерал Суровикин объявился в Африке с делегацией Минобороны РФ

В сообщении говорится, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

До этого Афзалов временно исполнял обязанности главкома ВКС РФ. На новом посту он сменил генерала армии Сергея Суровикина.

Ранее с сайта Миобороны России пропала страница с биографией генерала армии Сергея Суровикина, которая была размещена в разделе Воздушно-космических сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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