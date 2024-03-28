СМИ: «Аэрофлот» переводит бортпроводников на российские планшеты

Авиаперевозчик «Аэрофлот» переходит с планшетов iPad на отечественные устройства от IT-холдинга Fplus, сообщают «Ведомости».

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Компания выиграла конкурс на поставку планшетов в конце 2023 года. Авиакомпании будут поставлены модели планшетов Т1100 на операционной системе «Аврора».

Всего «Аэрофлот» купил 11,5 тысяч устройств для сотрудников и бортпроводников, которые будут поставлены в течение 2024 года. Максимальная объявленная стоимость в рамках открытой процедуры закупки составляла около 577 млн рублей.

Сотрудникам авиакомпании придется освоить новый интерфейс.

Ранее стало известно, что гаджеты Fplus на «Авроре» не имеют серьезных ошибок и обеспечивают стабильную работу приложений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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