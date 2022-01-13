Роскосмос и NASA обсуждают продление эксплуатации МКС до 2030 года
Роскосмос ведет консультации с NASA о продлении срока эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Как уточнил глава Роскосмоса, 31 декабря американская сторона передала официальное уведомление о продлении использования ими МКС до 2030 года.
Кроме того, госкорпорация и космическое агентство договорились об осуществлении российской стороной до 2024 года инженерной поддержки модуля «Заря».
Также Роскосмос и NASA подготовили и согласовали проект соглашения о перекрестных полетах на МКС интегрированных экипажей. Сейчас документ проходит согласование в российском Министерстве иностранных дел.
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