Роскосмос и NASA обсуждают продление эксплуатации МКС до 2030 года

Как уточнил глава Роскосмоса, 31 декабря американская сторона передала официальное уведомление о продлении использования ими МКС до 2030 года.

Кроме того, госкорпорация и космическое агентство договорились об осуществлении российской стороной до 2024 года инженерной поддержки модуля «Заря».

Также Роскосмос и NASA подготовили и согласовали проект соглашения о перекрестных полетах на МКС интегрированных экипажей. Сейчас документ проходит согласование в российском Министерстве иностранных дел.

