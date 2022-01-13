Роскосмос и NASA обсуждают продление эксплуатации МКС до 2030 года

Роскосмос ведет консультации с NASA о продлении срока эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

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Как уточнил глава Роскосмоса, 31 декабря американская сторона передала официальное уведомление о продлении использования ими МКС до 2030 года.

Кроме того, госкорпорация и космическое агентство договорились об осуществлении российской стороной до 2024 года инженерной поддержки модуля «Заря».

Также Роскосмос и NASA подготовили и согласовали проект соглашения о перекрестных полетах на МКС интегрированных экипажей. Сейчас документ проходит согласование в российском Министерстве иностранных дел.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:МКСNASAРоскосмосДмитрий Рогозин
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