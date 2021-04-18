Роскосмос выбрал место посадки космонавтов при возвращении с Луны

Это район, расположенный в 64,5 км к юго-востоку от города Оренбург, с радиусом восемь километров. Ближайшими населенными пунктами являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка.

В этом месте госкорпорация намерена построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата «Орел».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.

Два модуля будут отправлены на МКС, планируется продолжит испытания «Ангары».

