Новости за ночь: Авиакомпании заявили о резком скачке цен на керосин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина. Так в августе–сентябре он прибавил в цене от 18% до 62% по сравнению с июлем–августом.

Как пишут «Известия», в этой вязи авиаперевозчики просят проверить обоснование роста цен, потому что он отразится на стоимости авиабилетов.