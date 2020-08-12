Новости за ночь: Авиакомпании заявили о резком скачке цен на керосин

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина. Так в августе–сентябре он прибавил в цене от 18% до 62% по сравнению с июлем–августом.

Как пишут «Известия», в этой вязи авиаперевозчики просят проверить обоснование роста цен, потому что он отразится на стоимости авиабилетов.

Половина авиакомпаний в РФ может разориться к концу года

Ранее Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько на пресс-конференции НСН заявил, что от цены на авибилеты зависит туристический бизнес в стране.

«Касаемо высоких цен на путевки, то вины туроператоров, которые якобы скупают все места в самолетах, то это неправда. Это открытый рынок, купить билет может любой. Другая проблема в том, что ТЭК каждый год повышает цены на топливо, авиационный керосин, страдают от этого туроператоры, которые теряют свой бизнес», – отметил Сергей Шпилько..

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЦеныАвиаперелетыТопливо
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