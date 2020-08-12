Новости за ночь: Авиакомпании заявили о резком скачке цен на керосин
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина. Так в августе–сентябре он прибавил в цене от 18% до 62% по сравнению с июлем–августом.
Как пишут «Известия», в этой вязи авиаперевозчики просят проверить обоснование роста цен, потому что он отразится на стоимости авиабилетов.
Ранее Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько на пресс-конференции НСН заявил, что от цены на авибилеты зависит туристический бизнес в стране.
«Касаемо высоких цен на путевки, то вины туроператоров, которые якобы скупают все места в самолетах, то это неправда. Это открытый рынок, купить билет может любой. Другая проблема в том, что ТЭК каждый год повышает цены на топливо, авиационный керосин, страдают от этого туроператоры, которые теряют свой бизнес», – отметил Сергей Шпилько..
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
903 тыс.+5 102 / сут.
Умерли
15 260+129 / сут.
Выздоровели
710 тыс.+7 123 / сут.
- В Белоруссии задержали 6 тысяч протестующих
- «Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID
- Беспорядки в Минске оценили почти в 15 млн рублей
- В Белоруссии правоохранителей начали давить на машинах
- В Египте надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru