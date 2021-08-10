Миссия невыполнима: NASA не готово к высадке астронавтов на Луну в 2024 году
Полёт американских астронавтов к Луне и высадка на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году будет невозможна из-за задержки в разработке скафандров. Об этом объявлено в докладе генерального инспектора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Пола Мартина.
Текущий график НАСА предусматривает производство первых двух готовых к полету новых скафандров к ноябрю 2024 года. Однако, по данным Мартина, возникла 20-месячная задержка с проверкой и испытанием костюмов для астронавтов.
Проблемы вызваны нехваткой финансирования, влиянием пандемии коронавируса на процессы, а также техническими трудностями. Согласно новым расчётам скафандры должны быть готовы не ранее апреля 2025 года. При этом, по словам генерального инспектора, задержка с высадкой на Луну вызвана также с отставанием от графика в выполнении других программ в рамках миссии.
Речь идёт, в том числе, о неготовности систем запуска, капсулы многоцелевого частично многоразового транспортного космического корабля «Орион» и лунных посадочных модулей. Контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на Луну ранее выиграл миллиардер Илон Маск.
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