Миссия невыполнима: NASA не готово к высадке астронавтов на Луну в 2024 году

Полёт американских астронавтов к Луне и высадка на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году будет невозможна из-за задержки в разработке скафандров. Об этом объявлено в докладе генерального инспектора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Пола Мартина.

Текущий график НАСА предусматривает производство первых двух готовых к полету новых скафандров к ноябрю 2024 года. Однако, по данным Мартина, возникла 20-месячная задержка с проверкой и испытанием костюмов для астронавтов.

Проблемы вызваны нехваткой финансирования, влиянием пандемии коронавируса на процессы, а также техническими трудностями. Согласно новым расчётам скафандры должны быть готовы не ранее апреля 2025 года. При этом, по словам генерального инспектора, задержка с высадкой на Луну вызвана также с отставанием от графика в выполнении других программ в рамках миссии.

Речь идёт, в том числе, о неготовности систем запуска, капсулы многоцелевого частично многоразового транспортного космического корабля «Орион» и лунных посадочных модулей. Контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на Луну ранее выиграл миллиардер Илон Маск.

