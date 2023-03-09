NASA: Crew Dragon с россиянкой Кикиной покинет МКС 11 марта

В НАСА уточнили, что расстыковка космического корабля с МКС намечена на 10:05 по московскому времени.

Сначала, она должна была пройти 9 марта, но её перенесли из-за непогоды в месте приземления.

Ранее, как сообщала НСН, ракета с американским кораблем Crew Dragon и космонавтом Федяевым стартовала к МКС.

