Ракета с американским кораблем Crew Dragon и космонавтом Федяевым стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon в четверг стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Трансляцию пуска ведет сайт NASA.

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Falcon 9 стартовала в 00:34 (08:34 мск). На борту космического аппарата находится экипаж миссии Crew-6: россиянин Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади, пишет RT.

Стыковка Crew Dragon с узловым модулем Harmony американского сегмента станции запланирована на 09:17 мск пятницы.

Андрей Федяев стал вторым из российских космонавтов, отправившихся на МКС в рамках российско-американской программы перекрестных полетов. В октябре прошлого года на МКС прибыла участница миссии Crew-5 россиянка Анна Кикина, напоминает Ura.ru.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:NASAКосмонавтыКосмический КорабльРакета-носительМКС
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