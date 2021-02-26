На сайте госзакупок найдено упоминание о создании Российской орбитальной станции
Российская госкорпорация «Роскосмос» упомянула в своих документах на сайте госзакупок возможность создания Российской орбитальной станции (РОС), сообщает РИА Новости.
О ней говорится в техническом задании на опытно-конструкторскую работу по управлению полетом Международной космической станции и РОС.
Согласно контракту, предусматривается обеспечение управления российским сегментом МКС в период стыковки к нему новых российских модулей «Наука» и «Причал».
Проект новой российской национальной орбитальной станции предполагает ее оснащение модулем для создания искусственной гравитации.
Центрифуга малого радиуса может использоваться для профилактики негативного воздействия отсутствия гравитации на мышцы и кости космонавтов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- На сайте госзакупок найдено упоминание о создании Российской орбитальной станции
- Сахалинская прокуратура выявила серьезные нарушения в инфекционном госпитале
- Политолог сообщил об ошибке Киева из-за «Северного потока – 2»
- Рогозин пригласил делегацию NASA на пуск «Союза»
- «Бордерлайн»: Земфира выпустила первый за восемь лет альбом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru