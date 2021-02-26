На сайте госзакупок найдено упоминание о создании Российской орбитальной станции

Российская госкорпорация «Роскосмос» упомянула в своих документах на сайте госзакупок возможность создания Российской орбитальной станции (РОС), сообщает РИА Новости.

О ней говорится в техническом задании на опытно-конструкторскую работу по управлению полетом Международной космической станции и РОС.

Шесть трещин может быть в корпусе модуля «Звезда» на МКС

Согласно контракту, предусматривается обеспечение управления российским сегментом МКС в период стыковки к нему новых российских модулей «Наука» и «Причал».

Проект новой российской национальной орбитальной станции предполагает ее оснащение модулем для создания искусственной гравитации.

Центрифуга малого радиуса может использоваться для профилактики негативного воздействия отсутствия гравитации на мышцы и кости космонавтов.

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Фото: roscosmos.ru
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