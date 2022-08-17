Космонавты Артемьев и Матвеев проведут в открытом космосе 7 часов
Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев готовятся совершить выход в открытый космос. Как сообщили в корпорации Роскосмос, продолжительность выхода составит около семи часов.
Космонавтам предстоит подготовить манипулятор ERA к работе. За 7 часов в открытом космосе Артемьев и Матвеев должны успеть установить локтевые телекамеры CLU-3 и CLU-4 на манипуляторе ERA. Демонтировать стартовые кольца с концевых эффекторов КЭ-1 и КЭ-2 манипулятора ERA. Перенести внешний пульт управления EMMI к базовой летной точке БТЛ-3 на модуле «Наука» и его подключение, а также выполнить другие задачи.
Ранее сообщалось, что космонавт Олег Артемьев, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти за семь часов в открытом космосе вручную запустили на орбиту 10 наноспутников, а также продолжили подготовку к работе европейского манипулятора ERA, установленного на российском модуле «Наука».
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