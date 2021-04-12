Космонавт Волынов раскрыл версию гибели Гагарина

По его словам, причиной трагедии могло стать столкновение самолета Гагарина с метеозондом, который разглядеть на высокой скорости заранее нельзя.

Космонавт отметил, что точно узнать, что случилось в тот день не представляется возможным.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В тот день ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1» совершила оборот вокруг Земли, полет продлился 108 минут.

Ранее астронавт NASA Терри Верст заявил, что Юрий Гагарин - один из самых важных людей в истории человечества.

По его словам, подвиг советского космонавта является переломным моментом для истории всего человечества.

