Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

Российский космический корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС, сообщает РИА Новости.

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Ракета «Союз-2.1а» с «Союзом» стартовала с Байконура ночью 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Соединенных Штатов Фрэнк Рубио вернутся на этом корабле на Землю 27 сентября.

Из-за того что в их корабле «Союз МС-22» 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация системы терморегулирования, экипаж вернется на Землю на другом корабле.

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Фото: roscosmos.ru
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