Поврежденный «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого ранее зафиксировали утечку теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента Международной космической станции. Трансляция велась на YouTube-канале Роскосмоса.
Космонавты, используя телеоператорный режим управления (ТОРУ), развернули корабль и проинспектировали возможное место повреждения радиатора. Затем режим ТОРУ отключили, грузовик с удаляемыми грузами и отработавшим оборудованием продолжил полет.
Планируется, что в 07:03 мск будут включены двигатели для сведения корабля с орбиты. Спустя несколько часов большая часть аппарата сгорит в атмосфере. Несгораемые остатки «Прогресса МС-21» затопят в несудоходном районе Тихого океана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru