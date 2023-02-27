Полет Crew Dragon с россиянином на борту перенесли на март
Из-за неблагоприятных погодных условий NASA и SpaceX перенесли с 28 февраля на 2 марта запуск корабля Crew Dragon, в котором должен был лететь космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, говорится в заявлении космического агентства.
Отмечается, что запуск 2 марта состоится, если будет решена техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-22», получивший повреждения при столкновении с метеоритом, останется на борту Международной космической станции на несколько месяцев дольше запланированного срока 68 экспедиции.
Тогда исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев уточнил, что специалисты оценивают состояние здоровья экипажа «Союза МС-22» как хорошее. Точная дата, когда им на смену прибудет новая миссия пока не определена, но следующая ротация экипажей предполагается через полгода.
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