Россиянка Кикина в составе международного экипажа корабля Crew Dragon отправилась к МКС
Американская ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного в США на мысе Канаверал во Флориде, в среду, 5 октября в 19.00 часов по московскому времени, трансляция ведется на сайте NASA.
Космический корабль доставит к Международной космической станции международный экипаж, в составе астронавтов США Николь Манн и Джош Кассада, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, а также космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной.
Экспедиция к МКС единственной женщины в российском отряде космонавтов проходит в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах.
Ранее в Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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