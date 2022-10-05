Россиянка Кикина в составе международного экипажа корабля Crew Dragon отправилась к МКС

Американская ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного в США на мысе Канаверал во Флориде, в среду, 5 октября в 19.00 часов по московскому времени, трансляция ведется на сайте NASA.

Космический корабль доставит к Международной космической станции международный экипаж, в составе астронавтов США Николь Манн и Джош Кассада, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, а также космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной.

Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Сrew Dragon

Экспедиция к МКС единственной женщины в российском отряде космонавтов проходит в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах.

Ранее в Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:Ракета-носительСШААстронавтыМКСКосмонавты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры