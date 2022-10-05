Россиянка Кикина в составе международного экипажа корабля Crew Dragon отправилась к МКС

Американская ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного в США на мысе Канаверал во Флориде, в среду, 5 октября в 19.00 часов по московскому времени, трансляция ведется на сайте NASA.

Космический корабль доставит к Международной космической станции международный экипаж, в составе астронавтов США Николь Манн и Джош Кассада, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, а также космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной.