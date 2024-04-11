Командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую Колыму, уволили

Командир самолета Ан-24, приземлившегося на замерзшую реку в Якутии после проведения проверки уволен. Об этом сообщила пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры. В ведомстве заявили, что в авиаинциденте виновен сам командир судна.

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Руководителю авиакомпании внесено представление, с другими летчиками проведены дополнительные учебные занятия по пилотированию.

Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» 28 декабря 2023 года вместе взлетно-посадочной полосы приземлился на замерзшую реку Колыму. Борт выполнял рейс Якутск - Зырянка - Среднеколымск - Якутск. На борту находилось 30 пассажиров. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево и Внуково изменили схемы заходов самолетов на посадку для экономиии топлива.



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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
ТЕГИ:СамолетЯкутия

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