В Шереметьево и Внуково изменили схемы заходов самолетов на посадку

По оценкам экспертов, перевозчики будут экономить пять минут полета и до 3 млрд руб. в год, что положительно скажется на показателях.

Ранее Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний.

Российской авиаотрасли для нормального функционирования необходимо около тысячи самолетов, сегодня в стране летают всего 500, заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник «Радиоточке НСН». Ситуацию с производством отечественных самолетов Сытник назвал «мрачноватой». По его оценкам, стране для полетов по России и в дружественные страны необходимо около тысячи самолетов.

