В Шереметьево и Внуково изменили схемы заходов самолетов на посадку
«Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации (подчиняется Росавиации) изменили схемы посадки самолетов в Московской воздушной зоне, сообщает РБК.
Так, изменения затронут аэропорты Шереметьево и Внуково, подобные мер позволят экономить топливо. До этого укороченную схему по запросу пилота разрешали не всегда, сейчас же ее «узаконили».
По оценкам экспертов, перевозчики будут экономить пять минут полета и до 3 млрд руб. в год, что положительно скажется на показателях.
Ранее Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний.
Российской авиаотрасли для нормального функционирования необходимо около тысячи самолетов, сегодня в стране летают всего 500, заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник «Радиоточке НСН». Ситуацию с производством отечественных самолетов Сытник назвал «мрачноватой». По его оценкам, стране для полетов по России и в дружественные страны необходимо около тысячи самолетов.
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