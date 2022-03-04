Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу
Российская авиакомпания Smartavia приняла решение о приостановке всех международных рейсов до 19 марта, включительно. Такую инфорацию распространила пресс-служба авиаперевозчика.
Как поясняется в заявлении, речь идёт о вынужденной мере в связи с ограничениями, введёнными рядом стран в отношении России после начала спецоперации на Украине. Возврат денег за отменённый перелет будет производиться в соответствии с законодательством.
Smartavia до апреля 2020 года выполняла рейсы под брендом «Нордавиа». Неофициально она считается лоукостером, наряду с компаниями «Победа» и «Азимут». Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов.
Ранее все зарубежные рейсы отменила российская авиакомпания S7 Airlines. Клиентам, уже находящимся за границей, помогают вернуться на родину на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры имеют возможность оформить полный возврат стоимости билета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
- МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата
- Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать
- В Россию из Донбасса приехало около 20 тысяч детей
- Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие
- В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT
- Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу
- «Аэрофлот» увеличит количество регулярных рейсов в Мексику
- Обвиняемого в педофилии депутата от КПРФ будут судить
- Госдума одобрила расширение доступа прокуратуры к персональным данным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru