Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу

Российская авиакомпания Smartavia приняла решение о приостановке всех международных рейсов до 19 марта, включительно. Такую инфорацию распространила пресс-служба авиаперевозчика.

Как поясняется в заявлении, речь идёт о вынужденной мере в связи с ограничениями, введёнными рядом стран в отношении России после начала спецоперации на Украине. Возврат денег за отменённый перелет будет производиться в соответствии с законодательством.

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Smartavia до апреля 2020 года выполняла рейсы под брендом «Нордавиа». Неофициально она считается лоукостером, наряду с компаниями «Победа» и «Азимут». Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов.

Ранее все зарубежные рейсы отменила российская авиакомпания S7 Airlines. Клиентам, уже находящимся за границей, помогают вернуться на родину на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры имеют возможность оформить полный возврат стоимости билета.



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Фото: facebook.com/flysmartavia
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