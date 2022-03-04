Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу

Smartavia до апреля 2020 года выполняла рейсы под брендом «Нордавиа». Неофициально она считается лоукостером, наряду с компаниями «Победа» и «Азимут». Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов.

Ранее все зарубежные рейсы отменила российская авиакомпания S7 Airlines. Клиентам, уже находящимся за границей, помогают вернуться на родину на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры имеют возможность оформить полный возврат стоимости билета.





