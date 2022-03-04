Черногория закрыла свое небо для российских самолетов
4 марта 202219:22
Черногория закрыла небо для российских самолетов. Об этом сообщает национальное ТВ со ссылкой на МИД страны.
На фоне проведения российской военной спецоперации на Украине страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов.
Авиакомпания S7 Airlines 4 марта заявила об отмене международных полетов до 19 марта включительно. В авиакомпании отметили, что деньги за уже приобретенные билеты можно вернуть в соответствии с законодательством.
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4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru