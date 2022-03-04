Черногория закрыла свое небо для российских самолетов

На фоне проведения российской военной спецоперации на Украине страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов.

Авиакомпания S7 Airlines 4 марта заявила об отмене международных полетов до 19 марта включительно. В авиакомпании отметили, что деньги за уже приобретенные билеты можно вернуть в соответствии с законодательством.

