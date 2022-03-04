Черногория закрыла свое небо для российских самолетов

Черногория закрыла небо для российских самолетов. Об этом сообщает национальное ТВ со ссылкой на МИД страны.

Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу

На фоне проведения российской военной спецоперации на Украине страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов.

Авиакомпания S7 Airlines 4 марта заявила об отмене международных полетов до 19 марта включительно. В авиакомпании отметили, что деньги за уже приобретенные билеты можно вернуть в соответствии с законодательством.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПолетыЧерногория
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