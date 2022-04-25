Актер Стеклов: На отпуск нет денег!

Данил Стеклов: «Конечно, бить по морде, да ещё в прямом эфире на весь мир, это отвратительно, ужасно. Но Уилл вроде как уже покаялся, попросил прощения, сообщил, что был не прав. Поэтому, на мой взгляд, такие жёсткие санкции не совсем справедливы», - сказал актер.

