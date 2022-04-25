Актер Стеклов: На отпуск нет денег!
Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Netflix отказался от фильма с Уиллом Смитом в главной роли
Стриминговый сервис Netflix отказался от разработки сиквела боевика «Яркость» с Уиллом Смитом в главной роли. Об этом сообщил репортер Bloomberg Лукас Шоу в своем Twitter-аккаунте. Также Bloomberg сообщило, что издание National Geographic приостановило проект со Смитом.
Данил Стеклов: «Конечно, бить по морде, да ещё в прямом эфире на весь мир, это отвратительно, ужасно. Но Уилл вроде как уже покаялся, попросил прощения, сообщил, что был не прав. Поэтому, на мой взгляд, такие жёсткие санкции не совсем справедливы», - сказал актер.
Названы правильные завтраки при похудении
Диетолог Бланка Гарсия предлагает худеющим начинать завтрак со стакана воды. По ее словам, вода помогает ускорить метаболизм, восполнить недостаток жидкости в организме после нескольких часов без еды и подготовить желудочный сок к еде. После воды она рекомендует переходить к пище, которая богата клетчаткой.
Данил Стеклов: «Диетолог Бланка Гарсия тут нам Америку не открывает, мы и так знаем, что пить воду полезно, а пить много воды ещё полезней. А самое полезное - это пить стакан воды с утра натощак», - отметил собеседник.
Макрон победил на выборах во Франции после подсчета ста процентов голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирал во втором туре президентских выборов 58,55 процента голосов.
Данил Стеклов: «Ура! Я болел за Макрона. Мне он кажется приятным дядькой», - поделился мнением он.
Каждый пятый россиянин не пойдет в отпуск летом
Треть россиян уже начали планировать отдых этим летом, однако каждый пятый гражданин пока вовсе не собирается уходить в отпуск в этот период.
Данил Стеклов: «Если кому-то от этого будет легче, я вхожу в число каждого пятого. Я тоже не пойду в отпуск этим летом. Нет денег», - резюмировал актер.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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