Сенатор Калашников о ФНС: Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца

20 января 202022:00

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Медведев назвал причины ухода правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах отставки кабинета министров. По его словам, озвученные задачи в послании президента Федеральному собранию, предполагают обновление политической системы. Это касается и правительства, и парламента, частично президента, а также судебной системы.

Сергей Калашников: «В этой новости мое внимание привлекло слово "парламент". Понимая, что Дмитрий Анатольевич – очень информированный человек, я считаю, что в данном случае он проговорился. И это означает, что новый парламент может избраться не в 2021 году, а в уже в текущем, ведь перемены не терпят отлагательства», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Сергей Калашников. 

2

Новый руководитель ФНС обозначил задачи ведомства

Ключевая задача Федеральной налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Об этом заявил Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.

Сергей Калашников: «У меня возникает вопрос, что понимает Егоров под "комфортной" уплатой? Если речь идет о том, чтобы зайти в личный кабинет и оплатить, узнав свои налоги, так это уже решено предыдущим руководителем. Но есть вторая проблема – оплата налогов юридическими лицами, хозяйствующими субъектами. И тут я должен сказать, что предыдущая деятельность налоговой службы ознаменовалась колоссальным давлением на бизнес ради взимания налогов. Очень хотелось бы, чтобы Егоров принял это к сведению, и ставил целью не просто выступать в качестве выжималки последних возможностей из бизнеса, а с целью помочь бизнесу встать на ноги. Нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца», – отмечает сенатор в беседе с НСН.

3

В России решили создать авиакомпанию с исключительно российской техникой

В России решили создать авиакомпанию по эксплуатации исключительно российских самолетов и вертолетов. С предложением выступил Ростех.

Сергей Калашников: «То, что Ростех выступил с таким предложением, никакого удивления не вызывает. Именно эта организация отвечает за производство российских самолетов. Однако, чтобы реализовать эту совершенно правильную цель, в начале, наверное, надо создать этот парк национальных самолетов, а потому же, безусловно, их эксплуатировать, имея определенные преимущества», – говорит в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
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