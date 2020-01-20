Сенатор Калашников о ФНС: Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Медведев назвал причины ухода правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах отставки кабинета министров. По его словам, озвученные задачи в послании президента Федеральному собранию, предполагают обновление политической системы. Это касается и правительства, и парламента, частично президента, а также судебной системы.
Сергей Калашников: «В этой новости мое внимание привлекло слово "парламент". Понимая, что Дмитрий Анатольевич – очень информированный человек, я считаю, что в данном случае он проговорился. И это означает, что новый парламент может избраться не в 2021 году, а в уже в текущем, ведь перемены не терпят отлагательства», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Сергей Калашников.
Новый руководитель ФНС обозначил задачи ведомства
Ключевая задача Федеральной налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Об этом заявил Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Сергей Калашников: «У меня возникает вопрос, что понимает Егоров под "комфортной" уплатой? Если речь идет о том, чтобы зайти в личный кабинет и оплатить, узнав свои налоги, так это уже решено предыдущим руководителем. Но есть вторая проблема – оплата налогов юридическими лицами, хозяйствующими субъектами. И тут я должен сказать, что предыдущая деятельность налоговой службы ознаменовалась колоссальным давлением на бизнес ради взимания налогов. Очень хотелось бы, чтобы Егоров принял это к сведению, и ставил целью не просто выступать в качестве выжималки последних возможностей из бизнеса, а с целью помочь бизнесу встать на ноги. Нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца», – отмечает сенатор в беседе с НСН.
В России решили создать авиакомпанию с исключительно российской техникой
В России решили создать авиакомпанию по эксплуатации исключительно российских самолетов и вертолетов. С предложением выступил Ростех.
Сергей Калашников: «То, что Ростех выступил с таким предложением, никакого удивления не вызывает. Именно эта организация отвечает за производство российских самолетов. Однако, чтобы реализовать эту совершенно правильную цель, в начале, наверное, надо создать этот парк национальных самолетов, а потому же, безусловно, их эксплуатировать, имея определенные преимущества», – говорит в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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