Сенатор Калашников о ФНС: Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца

Сергей Калашников: «У меня возникает вопрос, что понимает Егоров под "комфортной" уплатой? Если речь идет о том, чтобы зайти в личный кабинет и оплатить, узнав свои налоги, так это уже решено предыдущим руководителем. Но есть вторая проблема – оплата налогов юридическими лицами, хозяйствующими субъектами. И тут я должен сказать, что предыдущая деятельность налоговой службы ознаменовалась колоссальным давлением на бизнес ради взимания налогов. Очень хотелось бы, чтобы Егоров принял это к сведению, и ставил целью не просто выступать в качестве выжималки последних возможностей из бизнеса, а с целью помочь бизнесу встать на ноги. Нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца», – отмечает сенатор в беседе с НСН.

