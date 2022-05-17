Пневмослон: Где бы купить доллары по 63 рубля

Лорд Пневмослон: «Я могу с уверенностью сказать, что учёные со своим открытием явно запоздали. Наши специалисты уже давно изучили все свойства, характеристики и физические процессы в чёрных дырах. Как они поглощают материю, притягивают к себе с невероятной силой всё, что пролетает мимо. Более того, мы научились применять могущественные силы космоса в экономике, когда бюджетные средства буквально исчезают из пространства, пропадая в финансовых чёрных дырах. Однако натурные эксперименты, я надеюсь, скоро прекратятся, а экспериментаторы высвободят затянутые гравитацией денежные знаки обратно в экономику», - сыронизировал артист.

