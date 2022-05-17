Пневмослон: Где бы купить доллары по 63 рубля
Лидер группы Пневмослон специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Курс рубля умеренно снизился в начале торгов вторника
Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в последние недели. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 4 копейки - до 63,44 рубля, евро - на 30 копеек, до 66,1 рубля.
Лорд Пневмослон: «Курс доллара на Московской бирже отправляет меня в детство, когда меня окружали красивые сказки и волшебные миры. Когда курс дубового листика был выше, чем березового, а за листик каштана можно было выторговать что-то ценное. Но вот я вырос и нигде не могу найти той детской магии, нигде не могу купить ни красивую пуговичку за дубовый листок, ни доллар за 63 рубля 44 копейки», - вспомнил музыкант.
Ученые впервые показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути
Изображение стало первым прямым визуальным доказательством того, что объект в центре Млечного пути, вокруг которого вращаются звезды, — черная дыра.
Лорд Пневмослон: «Я могу с уверенностью сказать, что учёные со своим открытием явно запоздали. Наши специалисты уже давно изучили все свойства, характеристики и физические процессы в чёрных дырах. Как они поглощают материю, притягивают к себе с невероятной силой всё, что пролетает мимо. Более того, мы научились применять могущественные силы космоса в экономике, когда бюджетные средства буквально исчезают из пространства, пропадая в финансовых чёрных дырах. Однако натурные эксперименты, я надеюсь, скоро прекратятся, а экспериментаторы высвободят затянутые гравитацией денежные знаки обратно в экономику», - сыронизировал артист.
В России нашли способ продлить время работы "искусственного сердца".
По словам авторов, впервые в мире разработанная ими математическая модель позволяет персонализировать устройства под конкретные параметры организма пациента, что поможет увеличить время их автономной работы.
Лорд Пневмослон: «Подкидываю ещё одну идею: чтобы продлить время автономной работы искусственного сердца, можно соорудить устройство, которое будет заряжать его аккумулятор, преобразовывая фразы вроде: «да ёлки палки» или «капец» в электричество», - поделился собеседник.
Группа Пневмослон приглашает на летние концерты
Коллектив традиционно сыграет в Москве и в Санкт- Петербурге
Лорд Пневмослон: «В народе существует примета: как наступит лето – будут летние концерты группы "Пневмослон". Да, народная молва как всегда права, 18 июня в Санкт-Петербурге, 25 июня в Москве состоятся традиционные концерты под ласковым летним солнышком. Мы окончательно сбросим флёр весенней хандры и зарядимся силами для уверенного движения в сторону светлого будущего», - пригласил музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву
- «Яндекс» опроверг информацию о продаже сервисов «Кинопоиска» и поисковой системы
- Роспотребнадзор: темпы заболеваемости короновирусом в РФ падают
- Cловакия заплатит за российский газ в евро
- В NASA заявили о профессиональных контактах с Роскосмосом
- В СВР обвинили США в переброске на Украину наёмников из ИГ*
- Песков заявил, что Путин не откажется от покупки нового «Москвича»
- СМИ: США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России
- Суд не стал рассматривать иск россиян к Netflix
- Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии за взятки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru