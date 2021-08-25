Милонов знает от Летова, как «всё идёт» и куда «всё летит»

Виталий Милонов: «Конечно, когда денег у тебя много, можно и второй, и третий фонд создать. Но иногда не хватает денег, чтобы наполнить и первый Пенсионный фонд. Да и нужен ли Пенсионный фонд? Может быть, просто платить пенсии старикам? Фонд очень много денег сам «съедает»», - прокомментировал депутат.

