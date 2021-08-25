Милонов знает от Летова, как «всё идёт» и куда «всё летит»
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили создать второй Пенсионный фонд
Бизнес-омбудсмен, один из основателей Столыпинского клуба Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсии гражданам, родившимся до 1967 года.
Виталий Милонов: «Конечно, когда денег у тебя много, можно и второй, и третий фонд создать. Но иногда не хватает денег, чтобы наполнить и первый Пенсионный фонд. Да и нужен ли Пенсионный фонд? Может быть, просто платить пенсии старикам? Фонд очень много денег сам «съедает»», - прокомментировал депутат.
Росстат назвал регионы с наибольшим оттоком населения
Внутренняя миграция в России по итогам прошлого года оказалась на минимальном уровне за последние девять лет, наибольший отток населения зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области.
Виталий Милонов: «Ну что ж, это радует! Хотя, зачем уезжать из Чукотки или Магадана? Лучше туда ехать, ведь там же и экология, и рыба вкусная», - напомнил собеседник НСН.
В голодающей Северной Корее выпустили мультфильм о вреде лишнего веса
Государственное телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм о вреде лишнего веса на фоне нехватка продовольствия в стране. Главные герои мультфильма – две подруги, одна из которых имеет лишний вес, а другая следует здоровым привычкам. По сюжету первая подруга впадает в пищевую кому, а подруга, придерживающаяся здорового образа жизни, пытается ее разбудить.
Виталий Милонов: «Видите, и США, и Северная Коря - все одинаковые! Все борются с лишним весом. Надо и нам задуматься. Мы хоть и не голодаем, а лишний вес – большая проблема», - отметил он.
Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине
Замминистра иностранных дел Великобритании Венди Мортон анонсировала создание западными странами фонда для противодействия влиянию России на Украине. Объявление британская чиновница сделала в Киеве, где она участвовала в праздновании 30-летия независимости Украины.
Виталий Милонов: «Все-таки хитрая эта Венди Мортон! Взяла, обнадежила украинцев, уехала и забыла! А фонд? Придется как-то без фонда украинцам бороться с нашим влиянием. А лучше не бороться, а просто войти в состав России, а Венди Мортон показать большой украинский нос», - предложил Милонов.
Пол Маккартни опубликует неизвестные песни The Beatles
Британский музыкант включит ранее неизданные тексты песен The Beatles в свою новую книгу под названием «The Lyrics».
Виталий Милонов: «Мы очень сильно ждем эти песни. Может быть, они будут интересные? А что там с неизданными песнями Егора Летова? Отличный был музыкант, очень любил Россию и человек был с огромной русской душой», - поделился депутат кругозором с Радиоточкой НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Вертолёт ВМС Мексики потерпел крушение
- Названы оптимальные варианты покупки жилья в Подмосковье
- МВД предложило изменить правила проверки водителей на алкоголь
- Более 360 афганцев с гражданством РФ эвакуированы из Афганистана
- До 93% населения Подмосковья обеспечены чистой водой
- Spotify объявил самую популярную песню лета в России
- СМИ: СК завел дело о взятках биткоинами в МПГУ
- Мясо, гречка и сахар подорожали в России
- В Таджикистане звание генерала впервые присвоено женщине
- В России выросло производство пива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru