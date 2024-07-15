Зеленский заявил, что Украине необходимы 25 систем ПВО Patriot

При этом украинский лидер не стал раскрывать количество уже имеющихся у ВСУ систем.

«Если я скажу, сколько нам ещё нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно», - отметил он.

Также Зеленский добавил, что помимо Patriot Украине требуются и другие западные системы ПВО.

Ранее власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, и в первую очередь передавать их Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

