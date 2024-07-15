Зеленский заявил, что Украине необходимы 25 систем ПВО Patriot

Чтобы полностью закрыть своё небо Украине требуется парк из 25 систем ПВО Patriot. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

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При этом украинский лидер не стал раскрывать количество уже имеющихся у ВСУ систем.

«Если я скажу, сколько нам ещё нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно», - отметил он.

Также Зеленский добавил, что помимо Patriot Украине требуются и другие западные системы ПВО.

Ранее власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, и в первую очередь передавать их Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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