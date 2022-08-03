Замминистра обороны РФ заявил, что большинство пленных на Украине избивают

В ходе брифинга для иностранных военных атташе он пояснил, что также попавших в плен военнослужащих заставляли сниматься в пропагандистских видео (55%), 46% не была предоставлена необходимая медпомощь, а ещё 79% отказали в звонке родственникам.

Фомин отметил, что эти данные были получены в результате опроса вернувшихся из плена военных.

Замминистра добавил, что также были зафиксированы многочисленные намеренного причинения увечий и внесудебных расстрелов, а также вымогательства денег у родственников задержанных военнослужащих.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о наличие многочисленных доказательств того, что осужденные на Украине пленные российские военнослужащие подвергались пыткам и психологическому давлению со стороны СБУ, передаёт ОТР.