Замминистра обороны РФ заявил, что большинство пленных на Украине избивают

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что 81% вернувшихся из украинского плена военных подверглись побоям и физическому насилию, сообщает РИА Новости.

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В ходе брифинга для иностранных военных атташе он пояснил, что также попавших в плен военнослужащих заставляли сниматься в пропагандистских видео (55%), 46% не была предоставлена необходимая медпомощь, а ещё 79% отказали в звонке родственникам.

Фомин отметил, что эти данные были получены в результате опроса вернувшихся из плена военных.

Замминистра добавил, что также были зафиксированы многочисленные намеренного причинения увечий и внесудебных расстрелов, а также вымогательства денег у родственников задержанных военнослужащих.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о наличие многочисленных доказательств того, что осужденные на Украине пленные российские военнослужащие подвергались пыткам и психологическому давлению со стороны СБУ, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаМинобороны РФПленные
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