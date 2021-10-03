Российские солдаты получат в своей экипировке экзоскелет

По его словам, в специальную подсистему включат экзоскелет и беспилотные аппараты. Российские промышленные предприятия в текущем году уже провели соответствующую работу. В экосистему войдут беспилотные летательные аппараты нескольких типов, робототехнические комплексы и экзоскелеты.

Ранее «Ростех» заявил об использовании экзоскелетов российскими войсками в Сирии. Они позволяют переносить большие грузы, снижая нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Как сообщалось ранее, новейшая разработка действует в двух режимах. В активном, который включается при движении солдата по горам или пересеченной местности, физические возможности военного усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. В пассивном режиме экзоскелет может использоваться для движения по горизонтальной поверхности с грузом..

