Российские солдаты получат в своей экипировке экзоскелет
В России ведутся работы над интеграцией новых элементов экипировки солдат, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.
По его словам, в специальную подсистему включат экзоскелет и беспилотные аппараты. Российские промышленные предприятия в текущем году уже провели соответствующую работу. В экосистему войдут беспилотные летательные аппараты нескольких типов, робототехнические комплексы и экзоскелеты.
Ранее «Ростех» заявил об использовании экзоскелетов российскими войсками в Сирии. Они позволяют переносить большие грузы, снижая нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
Как сообщалось ранее, новейшая разработка действует в двух режимах. В активном, который включается при движении солдата по горам или пересеченной местности, физические возможности военного усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. В пассивном режиме экзоскелет может использоваться для движения по горизонтальной поверхности с грузом..
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