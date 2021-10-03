Российские солдаты получат в своей экипировке экзоскелет

В России ведутся работы над интеграцией новых элементов экипировки солдат, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.

Боевой экзоскелет с электродвигателями создали в России

По его словам, в специальную подсистему включат экзоскелет и беспилотные аппараты. Российские промышленные предприятия в текущем году уже провели соответствующую работу. В экосистему войдут беспилотные летательные аппараты нескольких типов, робототехнические комплексы и экзоскелеты.

Ранее «Ростех» заявил об использовании экзоскелетов российскими войсками в Сирии. Они позволяют переносить большие грузы, снижая нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Как сообщалось ранее, новейшая разработка действует в двух режимах. В активном, который включается при движении солдата по горам или пересеченной местности, физические возможности военного усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. В пассивном режиме экзоскелет может использоваться для движения по горизонтальной поверхности с грузом..

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ТехнологияРоссийская Армия
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